Dubox — бесплатное облачное хранилище, которое на данный момент выделяет 1 ТБ (1000 гигабайт) памяти каждому новому зарегистрированному пользователю. Сервис позволяет хранить более 300 тысяч фотографий, 250 фильмов и более 6,5 миллионов страниц документов.

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Для компьютера

На данный момент Dubox не имеет программного обеспечения для компьютера, поэтому пока что можно пользоваться только web версией, которая находиться по адресу dubox.com.

Для Android

Для загрузки приложения на Android устройство достаточно зайти в Play Market и найти его через поиск, либо просто перейдя по ссылке play.google.com.

Для iOS

Чтобы скачать приложение на iPhone или iPad, зайдите в App Strore и найдите его через поиск, либо нажмите на ссылку apps.apple.com и вы будете автоматически перенаправлены.

FAQ по программе

Есть русский язык? Да Можно ли зарегистрироваться через соц. сети? Есть возможность авторизации через Facebook, Google и Apple аккаунты. 1 ТБ получают все? На данный момент его получает каждый пользователь. Акция действует бессрочно? Пока что об этом нет никакой информации. Можно ли увеличить пространство? Официальная информация отсутствует. Есть ли синхронизация между мобильной и компьютерной версией? Конечно! Есть ли реклама? На данный момент сервис полностью бесплатный и у него нет никакой рекламы.

Возможности Dubox

1 ТБ бесплатно . На данный момент данное хранилище может получить каждый.

. На данный момент данное хранилище может получить каждый. Высокая скорость загрузки. Загрузка и выгрузка любых ваших файлов происходит на высокой скорости без задержек.

Загрузка и выгрузка любых ваших файлов происходит на высокой скорости без задержек. Удобное мобильное приложение . Простой и понятный функционал, который нравится пользователям (на основе отзывов).

. Простой и понятный функционал, который нравится пользователям (на основе отзывов). Наличие корзины . При удалении материала все ваши файлы попадают в корзину и хранятся там до 10 дней включительно.

. При удалении материала все ваши файлы попадают в корзину и хранятся там до 10 дней включительно. Сортировка файлов . Вы можете разделять свои материалы на изображения, документы, видео, музыку, а прочие файлы помещать в раздел «Другие».

. Вы можете разделять свои материалы на изображения, документы, видео, музыку, а прочие файлы помещать в раздел «Другие». Работа с папками . Создавайте, удаляйте, перемещайте папки на ваш вкус, сервис позволяет это сделать комфортно и быстро.

. Создавайте, удаляйте, перемещайте папки на ваш вкус, сервис позволяет это сделать комфортно и быстро. Синхронизация . Все ваши файлы, добавленные с одного устройства, будут автоматически добавляться и на всех остальных.

. Все ваши файлы, добавленные с одного устройства, будут автоматически добавляться и на всех остальных. Загрузка папок . Вы можете загрузить любую папку в облако (доступно только в web версии) и все содержимое папки будет загружено без проблем (не все облачные хранилища позволяют это сделать).

. Вы можете загрузить любую папку в облако (доступно только в web версии) и все содержимое папки будет загружено без проблем (не все облачные хранилища позволяют это сделать). Сортировка . Вы можете сортировать файлы по имени, размеру и дате изменения.

. Вы можете сортировать файлы по имени, размеру и дате изменения. Функция «Поделиться». Любой из своих файлов вы можете отправить друзьям. Для этого необходимо нажать на кнопку «поделиться» и отправить ссылку.

Функционал мобильного приложения

Автозагрузка фото и видео . Все ваши фото и видео будут автоматически загружаться в облако, а самое главное, что загружаются они в оригинальном качестве (то есть без сжатия).

. Все ваши фото и видео будут автоматически загружаться в облако, а самое главное, что загружаются они в оригинальном качестве (то есть без сжатия). Автономная работа . Поставьте на загрузку нужные вам файлы, а Dubox будет продолжать загружать их даже на заблокированном экране (к примеру, в Яндекс Диске этого делать нельзя).

. Поставьте на загрузку нужные вам файлы, а Dubox будет продолжать загружать их даже на заблокированном экране (к примеру, в Яндекс Диске этого делать нельзя). Блокировка пин-кодом. Включите вход в облако по пин-коду и никто из посторонних лиц не получит доступ к вашим файлам.

Коротко о плюсах и минусах

1 ТБ Наличие приложений для iOS, Android Быстрая скорость загрузки Хранение в корзине 10 дней Автосинхронизация фото/видео Нет программы для ПК Совсем новый сервис

В общем и целом

Облаком Dubox легко пользоваться как в web версии, так и в мобильном приложении. С ним приятно работать, весь функционал понятен, нет никакой рекламы, предоставляется большое пространство абсолютно бесплатно, есть возможность автозагрузки фото/видео с телефона. Я пользуюсь и пользовался не одним сервисом по облачному хранилищу, в итоге этот мне действительно нравиться больше всех остальных. Только вот сразу возникает вопрос: «А в чем тут подвох?». Ведь слишком хороший функционал абсолютно бесплатно. Не знаю, но если вы юрист, ознакомьтесь м политикой конфиденциальности, может быть так найдется что-то интересное

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