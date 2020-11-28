Dubox — бесплатное облачное хранилище, которое на данный момент выделяет 1 ТБ (1000 гигабайт) памяти каждому новому зарегистрированному пользователю. Сервис позволяет хранить более 300 тысяч фотографий, 250 фильмов и более 6,5 миллионов страниц документов.
Скачать Dubox
Для компьютера
На данный момент Dubox не имеет программного обеспечения для компьютера, поэтому пока что можно пользоваться только web версией, которая находиться по адресу dubox.com.
Для Android
Для загрузки приложения на Android устройство достаточно зайти в Play Market и найти его через поиск, либо просто перейдя по ссылке play.google.com.
Для iOS
Чтобы скачать приложение на iPhone или iPad, зайдите в App Strore и найдите его через поиск, либо нажмите на ссылку apps.apple.com и вы будете автоматически перенаправлены.
FAQ по программе
Возможности Dubox
- 1 ТБ бесплатно. На данный момент данное хранилище может получить каждый.
- Высокая скорость загрузки. Загрузка и выгрузка любых ваших файлов происходит на высокой скорости без задержек.
- Удобное мобильное приложение. Простой и понятный функционал, который нравится пользователям (на основе отзывов).
- Наличие корзины. При удалении материала все ваши файлы попадают в корзину и хранятся там до 10 дней включительно.
- Сортировка файлов. Вы можете разделять свои материалы на изображения, документы, видео, музыку, а прочие файлы помещать в раздел «Другие».
- Работа с папками. Создавайте, удаляйте, перемещайте папки на ваш вкус, сервис позволяет это сделать комфортно и быстро.
- Синхронизация. Все ваши файлы, добавленные с одного устройства, будут автоматически добавляться и на всех остальных.
- Загрузка папок. Вы можете загрузить любую папку в облако (доступно только в web версии) и все содержимое папки будет загружено без проблем (не все облачные хранилища позволяют это сделать).
- Сортировка. Вы можете сортировать файлы по имени, размеру и дате изменения.
- Функция «Поделиться». Любой из своих файлов вы можете отправить друзьям. Для этого необходимо нажать на кнопку «поделиться» и отправить ссылку.
Функционал мобильного приложения
- Автозагрузка фото и видео. Все ваши фото и видео будут автоматически загружаться в облако, а самое главное, что загружаются они в оригинальном качестве (то есть без сжатия).
- Автономная работа. Поставьте на загрузку нужные вам файлы, а Dubox будет продолжать загружать их даже на заблокированном экране (к примеру, в Яндекс Диске этого делать нельзя).
- Блокировка пин-кодом. Включите вход в облако по пин-коду и никто из посторонних лиц не получит доступ к вашим файлам.
Коротко о плюсах и минусах
В общем и целом
Облаком Dubox легко пользоваться как в web версии, так и в мобильном приложении. С ним приятно работать, весь функционал понятен, нет никакой рекламы, предоставляется большое пространство абсолютно бесплатно, есть возможность автозагрузки фото/видео с телефона. Я пользуюсь и пользовался не одним сервисом по облачному хранилищу, в итоге этот мне действительно нравиться больше всех остальных. Только вот сразу возникает вопрос: «А в чем тут подвох?». Ведь слишком хороший функционал абсолютно бесплатно. Не знаю, но если вы юрист, ознакомьтесь м политикой конфиденциальности, может быть так найдется что-то интересное
Сам пользуюсь данным сервисом. Удивительно то, что изначально они продумали почти все моменты и очень удобно пользоваться облаком, а бесплатный терабайт кому помешает? Тем более его на данный момент вообще никто не дает. Они очень быстро набирают кучу положительных отзывов в Плей Маркете у Андроида и в Эп Стор у Айфонов. На самом деле все так круто и бесплатно, что тяжеловато в это поверить
Только имейте ввиду, что данный сервис открылся в июле или августе 20 года, так что он еще не успел провериться временем. Лично я пока не храню важные документы и не использую этот сервис как единственное место хранения файлов.
А что скажете вы?
Скорость загрузки самая низкая среди того что я пробовал.
Соответственно ниже яндекса и мэйла которая относительно остального достаточно быстрые.
Посмотреть видео с облака не получится даже если облако поддерживает этот формат, не получится из-за скорости.
Будем надеяться файлы внезапно не пропадут…
Так-же нет возможности менять формат видео. В мэйле к примеру когда смотришь видео можно выбрать качество и оно на лету конвертируется. Тут к сожалению если у тебя 1080 видео а скорость низкая, то не посмотришь видео вообще никак.
В мобильном приложении с русским языком много не точных по ширине кнопок. часть слов пропало, некоторые слова ошибочные и не отражают суть.
Эмоции положительные пока лишь по тому что сервис новый, надеюсь будет развиваться, а не прикроется как большинство облаков которые ранее уже открывали а потом внезапно закрывались со всеми файлами.
загрузил быстро. Объём приятно порадовал, но есть смутные сомнения, что всё это моё и бесплатно. Будем посмотреть, но пока только положительные эмоции
При загрузке файлов появилось сообщение, что можно загрузить только 300 файлов